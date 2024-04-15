Чикунова — о заработках: «За мировой рекорд отдала налог 13 процентов. Но остается нормально. Хватает»

Российская пловичха Евгения Чикунова после выступления на чемпионате России на дистанции 50 м брассом высказалась о заработке в плавании.

Евгения заняла второе место, победила Татьяна Белоногофф, третье место заняла Юлия Ефимова.

«Призовые за мировой рекорд были и в прошлом году, я получила тогда 1 миллион 250 тысяч за минусом 13 процентов налога. Но остается, скажем так, нормально вполне, хватает. Скажем так, деньги у меня есть, сплю я спокойно. Сколько денег нужно мне в месяц? Сложный вопрос... Наверное, без комментариев», — сказала Чикунова.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила, что будет дополнительно премировать спортсменов на чемпионате страны за рекорды мира и Европы.