Кулешова: «Мы подстраиваемся под тактику Непряевой»

Анастасия Кулешова прокомментировала свое выступление в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Лыжница заняла третье место, уступив серебро Елизавете Пантриной. Золото — у Натальи Непряевой.

— Боролась до последнего, — сказала Кулешова. — В скиатлоне была для меня несвойственная тактика. Потому что привыкла отсиживаться на классике, где-то в тени сидеть, за кем-то работать. Сейчас решила, что хватит, надо попробовать с самого начала. Весь конек я шла впереди. Понимала, что хочу сделать отрыв от девочек. В какой-то степени получилось. Но имеем, что имеем.

— Какая тактика в борьбе была против Натальи Непряевой на последнем круге?

— На самом деле, мы подстраиваемся под ее тактику. В принципе, все возможно. Но на данный момент, судя по моей подготовленности, я еще не готова с ней бороться. Думаю, что в следующие годы смогу. Уверена, что это так и будет.

— Обидно, что упустила серебро?

— Конечно, обидно. Будем работать над ошибками. Впредь постараюсь не повторять. Набираемся опыта.

— В целом формой довольны?

— Да. Все равно конец сезона, настроение такое, погодка весенняя. Обожаю Тюмень, обожаю бегать весной. Очень классно.