Лыжные гонки
Чемпионат России
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 09:42

Наталья Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Лыжница Наталья Непряева победила в скиатлоне на 15 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка показала время 39 минут и 36,5 секунды.

Второй пришла Елизавета Пантрина +5,6 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова +6,8 секунды.

Лыжные гонки.

Чемпионат России-2023. Тюмень

Женщины.

Скиатлон, 15 км

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 39.36,5

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — +5,6 секунды.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) +6,8 секунды.

Наталья Непряева
1
2
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Непряева: «Говорят, что у Наташи хорошие лыжи. Это вообще не так»

Кулешова: «Мы подстраиваемся под тактику Непряевой»
Новости
RSS RSS
Все новости