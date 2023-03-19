Наталья Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени
Лыжница Наталья Непряева победила в скиатлоне на 15 км на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка показала время 39 минут и 36,5 секунды.
Второй пришла Елизавета Пантрина +5,6 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова +6,8 секунды.
Лыжные гонки.
Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины.
Скиатлон, 15 км
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 39.36,5
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — +5,6 секунды.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) +6,8 секунды.
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