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У наших продолжают забирать медали, Глушаков не хочет доигрывать, защитник «Магнитки» - про русских в Америке

19:15
Наталья Антюх. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Наталья Антюх. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 28 марта.

Молчание как приговор. У наших забирают медали, а они продолжают прятаться

Под подозрением еще два олимпийских чемпиона.

Денис Глушаков: «Футболисты уже не особо хотят доигрывать сезон. Можно добавить два клуба из ФНЛ и начать все с чистого листа»

Полузащитник «Ахмата» — о коронавирусе, гречке и «миллеровке», «Спартаке» и Кокорине.

«В Америке над русскими смеются: нет недвижимости, но отдадим последнее за крутую машину». Яковлев — об НХЛ и провале «Магнитки»

Интервью с защитником «Металлурга», олимпийским чемпионом Егором Яковлевым.

Хердур Магнуссон — о жизни на карантине, страсти к кулинарии, паузе в РПЛ и целях ЦСКА

Интервью исландского защитника красно-синих.

Хабиб и флаг России. История вопроса

За три недели до боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном поднимаем любимую тему хейтеров чемпиона UFC

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Футболисты уже не особо хотят доигрывать сезон. Можно добавить два клуба из ФНЛ и начать все с чистого листа
Денис Глушаков
полузащитник «Ахмата»

«Россия в моем сердце». Большое интервью Фазеля — об отмене ЧМ и Кубка Гагарина и продолжении сезона НХЛ

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