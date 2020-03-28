У наших продолжают забирать медали, Глушаков не хочет доигрывать, защитник «Магнитки» - про русских в Америке

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 28 марта.

Молчание как приговор. У наших забирают медали, а они продолжают прятаться

Под подозрением еще два олимпийских чемпиона.

ЦИФРА ДНЯ

4 миллиона евро потеряет Роналду, так как форвард «Ювентуса» готов отказаться от части годовой зарплаты

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