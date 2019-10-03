Россия уступила Ирландии и потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира

В матче группового турнира чемпионата мира по регби сборная Ирландии обыграла команду России (35:0). Россияне потеряли шансы на выход в плей-офф. Ирландия набрала 11 очков и занимает первое место в группе А. У России ноль очков и последнее место.

Чемпионат мира-2019 проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. 20 сентября российская сборная в матче открытия уступила хозяину, Японии (10:30), а 24 сентября проиграла команде Самоа (9:34)

Чемпионат мира

Группа А

Россия — Ирландия — 35:0