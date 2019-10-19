Новая Зеландия обыграла Ирландию и в восьмой раз из девяти дошла до полуфиналов ЧМ

Сборная Новой Зеландии вышла в полуфинал чемпионата мира-2019. В четвертьфинале новозеландцы одолели Ирландию — 46:14. Их соперниками станет сборная Англии.

В другом полуфинале встретятся победители матчей Уэльс — Франция и Япония — ЮАР.

Новая Зеландия — чемпион последних двух розыгрышей турнира. Всего за девять чемпионатов мира новозеландцы только один раз не добрались до полуфинала — в 2007 году.

Чемпионат мира

1/4 финала

Новая Зеландия — Ирландия — 46:14 (22:0)