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Новая Зеландия обыграла Ирландию и в восьмой раз из девяти дошла до полуфиналов ЧМ

15:19

Сборная Новой Зеландии вышла в полуфинал чемпионата мира-2019. В четвертьфинале новозеландцы одолели Ирландию — 46:14. Их соперниками станет сборная Англии.

В другом полуфинале встретятся победители матчей Уэльс — Франция и Япония — ЮАР.

Новая Зеландия — чемпион последних двух розыгрышей турнира. Всего за девять чемпионатов мира новозеландцы только один раз не добрались до полуфинала — в 2007 году.

Чемпионат мира

1/4 финала

Новая Зеландия — Ирландия — 46:14 (22:0)

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