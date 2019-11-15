Капитан сборной России Артемьев вошел в состав высшего совета Федерации регби России
17:07
Капитан сборной России по регби Василий Артемьев вошел в состав высшего совета Федерации регби России. Решение об этом было принято на отчетно-выборной конференции ФРР, сообщает официальный сайт организации.
Из состава высшего совета, являющегося руководящим органом федерации, были выведены Елена Артамонова, Денис Бартенев, Николай Гуляев, Игорь Кесаев, Андрей Муров и Виктор Черкесов.
Вместо них в совет по итогам единогласного голосования вошли Артемьев, генеральный директор федерации Станислав Дружинин, Игорь Золотарев, Алексей Митрюшин, Дмитрий Морозов и Армен Ханян.
Дополнительная информация
https://rugby.ru/news/igor-artemev-my-opredelyaem-dolgosrochnuyu-politiku-razvitiya-regbi-v-rossii/
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