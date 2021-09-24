Игрок сборной России продолжит карьеру во втором дивизионе Франции
07:27
Игрок сборной России Андрей Остриков перешел в «Стад Монтуа». Клуб второго дивизиона Франции объявил о подписании контракта с 34-летним россиянином.
Как отмечает пресс-служба клуба, 34-летний регбист второй линии подписан в качестве замены Тибо Таулейне, получившему травму. Последним клубом Острикова был «Гренобль».
После четырех туров «Стад Монтуа» лидирует в турнирной таблице.
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