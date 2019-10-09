Артемьев отметил, что сборная Шотландии показала атакующий мастер-класс в матче с Россией

Игрок сборной России по регби Василий Артемьев — о матче с Шотландией (0:61) на чемпионате мира.

— Мы отдали очень много сил в прошлых играх, и нам было очень играть четвертый матч подряд против такого сильного соперника, — сказал Артемьев в комментарии, опубликованном пресс-службой Федерации регби России в Twitter. — Это был настоящий атакующий мастер-класс от сборной Шотландии. И хочется поблагодарить их за старание. Огромное старание было и у нас с точки зрения защиты. Но, к сожалению, у нас осталось очень мало сил, чтобы завершить возможности, которые у нас были.

Послематчевый комментарий Василия Артемьева ?? pic.twitter.com/XDIq732so2 — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 9, 2019

Спасибо большое всем, кто нас поддерживал на протяжении всего турнира. Для нас большая гордость выступать здесь, играть за вас, за Россию. Мы хотим, чтобы наше участие в турнире было постоянным и не хотим быть случайным гостем. Мы возвращаемся в Россию, и нам предстоит очень много работать, но мы не боимся этого.

Сборная России проиграла все матчи на турнире и заняла последнее место в группе А.