Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер — специально для «СЭ» об интервью олимпийской чемпионки-2016 Маргариты Мамун.

— Витя Кравченко — это человек, известный тем, что поносит все лучшее, что есть в нашей стране! Мамун была хорошей девочкой. Но, к сожалению, до Олимпиады она все проигрывала Яне Кудрявцевой. Конечно, я понимала, что у нее очень большой потенциал. Поэтому ее мягкий характер очень ей вредил. Все время я старалась воспитать ее так, чтобы она действительно помнила имя свое, понимала, что она сильная и может выигрывать. Не секрет, что до Олимпийских игр Маргарита не была на первых местах, а всегда была Яна Кудрявцева. Нужно было что-то предпринять. Как Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ударила по лицу Наталью Бестемьянову, чтобы та пришла в себя, когда с ней случился срыв перед выступлением. И мне нужно было настроить Маргариту на более боевой лад. Я очень ее любила, ставила ей программы с большим удовольствием, потому что понимала, что она может их выполнить. В программах, где Рите можно было выражать чувства, нежность, любовь, я никогда не разрешала Амине говорить ей о технических ошибках именно перед выходом. Я ей говорила только о любви и свете.

В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду! Ведь «любовь, — как писал Омар Хайям, — это не соловьиные стоны. Жизнь свою отдавать, умирая, — любовь!» Но когда плохое превращается в хорошее — это Божественное провидение. Когда ее отец умирал, во время подготовки к Олимпийским играм, я каждый раз напоминала ей об этом и постоянно говорила: «Все упражнения ты делаешь ради папы, ради продления его жизни». Это ей очень помогало. И она действительно проникала в это. Похоже, она об этом забыла. Ну что ж, это уже вопрос к Рите. Но таков мой метод. Когда она выходила на ковер на последний вид на Олимпийских играх в упражнении с лентой под музыку из кинофильма «Черный лебедь», я говорила ей: «Натали Портман знаешь? Она получила «Оскар» за эту роль. Иди и получи «Оскар»!» Позже Рита подарила мне собачку, которую назвала Оскар.

Ее папа по врачебному диагнозу должен был прожить три-четыре дня после ее отъезда на Олимпиаду. А прожил почти месяц, пока она не приехала с Олимпиады и не вручила ему в руки золотую медаль! Уверена, что это случилось благодаря Божьему провидению, когда она каждое свое упражнение должна была посвящать своему папе. Но это история не для такого человека, как Кравченко. Возможно, это пока даже не для восприятия Риты. Она не прошла тот путь, за который можно было все понять. А Кравченко — иноагент, который поганит все, что есть в нашей стране. Такие, к сожалению, еще остались. Он делает это для того, чтобы привлечь внимание к своей рекламе джинсов Levi Straus и остальной чепухи, которые он рекламирует в ролике с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун. К сожалению, Маргарита забывает, что ее заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России и которые приносят ей приличный доход, на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она дает интервью такому ничего не значащему и ничего не представляющему из себя «злобному гномику», который зарабатывает, используя ее имя в своих корыстных целях.

За годы руководства в сборной команде России по художественной гимнастике у нас в активе 51 медаль Олимпийских игр и 416 медалей чемпионатов Европы и мира. Вот такой результат линейного тренера — Ирины Винер. И 90 процентов этих чемпионов называют меня своей второй мамой! Ради этого стоит жить!

— Говорила ли вам Маргарита, что планирует записать большое интервью?

— Нет, мне ничего не говорила. Об интервью я ничего не знала, к сожалению. Могу только добавить, что Маргарита Мамун получала все самое лучшее: лучшие залы для тренировок, лучшие продукты, лучших врачей; если она не переносила южные моря, ей предоставлялась Финляндия, где она проводила сборы. То, что получают наши дети в художественной гимнастике благодаря руководству нашей страны и Господу Богу, — это лучшие условия в мире!