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Винер: «Если россиян нет на международной арене — это не наши вопросы. Те, кто их не пускают, здорово ответят»

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью Sport24 оценила вероятность возвращение отечественных спортсменов на международные соревнования в 2024 году.

— В 2024 году в России проведут Игры дружбы и Игры БРИКС. У вас есть надежда, что после проведения этих турниров нас полноценно вернут на международную арену без каких-либо органический?

— Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут — унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее.

Если их нет на международной арене, это не наши вопросы, а тех, кто туда их не пускает. За эти вопросы они будут отвечать. Может быть, не сегодня, не завтра. Но они очень здорово за это ответят: за Пьера де Кубертена и его олимпийский девиз.

Источник: sport24.ru
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