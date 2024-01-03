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Винер — о художественной гимнастике в России: «Такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта»

Алина Савинова
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась мнением о том, какой вид спорта является самым популярным в России.

«Для каждого человека его любимый вид спорта — популярный. Я могу сказать только о художественной гимнастике: такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама», — цитирует Винер Sport24.

75-летняя Винер возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года. Главным тренером сборной России она является с 2001 года.

19 июля 2023 года исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Отмечалось, что получившие статус гимнасты смогут выступать в турнирах с 1 января 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-609487-viner-o-khudozhestvennoy-gimnastike-takogo-ogromnogo-kolichestva-zanimayushchikhsya-net-ni-v-odnom-vide-sporta-v-rossii
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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