Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, что российские «художницы» пропустили соревнования в Израиле. Спортсменок не пустили туда из-за коронавирусных ограничений.

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в красной зоне. Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что министерство здравоохранения не пускает Россию. Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил. Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», — сказала Винер-Усманова «СЭ».