Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады

Российская гимнастка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на турнире Olympico Cup-2021, который прошел в Москве.

По итогам всех упражнений Дина набрала 113,700 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (111,900). На третьей позиции еще одна россиянка Лала Крамаренко (109,550).

Турнир проходил с 3 по 5 октября в дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Для сестер Авериных Olympico Cup-2021 стал первым стартом после Олимпийских игр в Токио.