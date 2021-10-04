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Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады

16:40
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Российская гимнастка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на турнире Olympico Cup-2021, который прошел в Москве.

По итогам всех упражнений Дина набрала 113,700 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (111,900). На третьей позиции еще одна россиянка Лала Крамаренко (109,550).

Турнир проходил с 3 по 5 октября в дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Для сестер Авериных Olympico Cup-2021 стал первым стартом после Олимпийских игр в Токио.

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Александр Кравченко все материалы автора

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