«Беспринципные люди». Васильев резко высказался о британских СМИ после ситуации с Лесуном

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.

Российский спортсмен в интервью британскому СМИ рассказал о завершении карьеры из-за проблем с федерацией, но журналисты связали его слова с политической ситуацией в мире.

«Западные страны уже давно сбросили свои маски. Большое спасибо им за это. Был период, когда их позицию интерпретировали по-разному, но сейчас уже двух мнений быть не может. Все, что происходит на сегодняшний день с российским спортом — беззаконие и конъектура. К сожалению, такие поступки обычное дело сейчас. На это никак не надо реагировать. Беспринципные люди с беспринципными взглядами на жизнь. Есть гораздо более достойные страны, у которых можно чему-то поучиться», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее сам Александр Лесун рассказал «СЭ», что не связывал свой уход из спорта с ситуацией в мире.