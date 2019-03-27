Владимир Лукин: "На Паралимпиаде в Токио выступим нормально"

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин на заседании Совета при Президенте по спорту рассказал о том, как происходит процесс присоединения ПКР к Международному паралимпийскому комитету (МПК).

- Членство было восстановлено условно, но внимательно посмотрев на критерии МПК, мы пришли к выводу, что они вполне реализуемы, - сказал Лукин. - Главное, что теперь мы можем участвовать во всех основных соревнованиях, включая Паралимпийские игры. Сейчас мы работаем над процессом вхождения, там есть тысяча различных практических вопросов, но все протекает штатно. Спортивные перспективы будут ясны летом следующего года, как только мы пройдем классификацию. Но есть основания думать, что мы выступим нормально, то есть останемся на своих позициях и разовьем их. (Наталья Марьянчик)