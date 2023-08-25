Сборные России по волейболу сидя проведут сбор в Иране

Сборные России по волейболу сидя проведут тренировочный сбор в Тегеране (Иран) с 21 по 26 сентября.

«Состоится совместное тренировочное мероприятие мужской и женской сборных России с командами Ирана, — цитирует ТАСС президента Паралимпийского комитета Павла Рожкова. — Из-за долгого отсутствия на международных соревнованиях предстоящий сбор и матчевые встречи помогут нашим ребятам восполнить соревновательный опыт. Мужская сборная Ирана является самой титулованной командой планеты, на Паралимпийских играх в Токио в финале наша команда уступила именно им. Женская сборная Ирана входит в десятку сильнейших команд мира и также является достойным соперником».

Российские паралимпийцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета.