Милонов: «Надо пригласить украинских паралимпийцев в Россию, они не враги»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на частичный уход украинских спортсменов с открытия Паралимпиады в Токио.

«Если говорить честно, то украинские спортсмены накачены определенной пропагандой. Они неадекватно воспринимают ситуацию. Могут уходить, но я считаю очень позорным вмешивать политику в спорт. Поэтому единственный победитель или проигравший определяется путем честного судейства, не такого, которое было по отношению к нелепой израильской гимнастке, а настоящего судейства. Олимпиада про спорт и взаимодействие спортсменов, поэтому какие-то неудачи Украины не стоит вымещать на спортсменах. Уверен, что спортсмены являются заложниками этой безумной пропагандистской машины», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Милонов предложил пригласить украинских спортсменов в Россию.

«Надо пригласить украинских паралимпийцев в Россию, чтобы они посмотрели, как наши тренируются. Ведь паралимпийцы не враги. Надо показать им и все рассказать. Я уверен, что после этого никто не отсядет, а, наоборот, будет сам подходить и обниматься», — добавил Милонов «СЭ».

Ранее комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, работающий на церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Токио, сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что не все украинские атлеты покинули стадион, оставшись досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами.

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. От российской команды на Игры заявлены 242 спортсмена.