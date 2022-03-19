Российские паралимпийцы завоевали 16 золотых медалей в третий день Игр «Мы вместе. Спорт»

Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в третий соревновательный день Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Соревновательный день открывали индивидуальные гонки в биатлоне, победы в них одержали россияне Наталья Кочерова и Данила Бритик (спортсмены выступали в соревнованиях лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в положении «сидя»), Виталий Малышев и Екатерина Румянцева (в соревновании лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в положении «стоя»), Станислав Чохлаев и Анастасия Багиян (среди лиц с нарушением зрения). Российские горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина победили в слаломе (соревнование лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в положении «стоя»), сноубордист Алексей Петров одержал победу в бэнг-слаломе, в соревнованиях по сноуборду среди атлетов с травмами верхних конечностей выиграл Михаил Слинкин, а среди атлетов с поражением нижних конечностей с высокой степенью нарушения координации — Евгений Слепов. Лыжник из России Иван Голубков завоевал третью золотую медаль на соревнованиях, победив на дистанции 18 км среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), Виталий Малышев и Екатерина Румянцева первенствовали в соревнованиях лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в классах LW 2-9, а Олег Пономарев одержал победу среди лиц с нарушениями зрения, которым разрешено пользоваться помощью зрячего «гида» или «лидера».

В следж-хоккее первая сборная России обыграла команду Армении со счетом 4:1, вторая российская сборная победила команду «Тарлан» из Казахстана со счетом 7:1. Первая сборная России по керлингу на колясках победила вторую российскую команду со счетом 6:3, обеспечив себе досрочную победу в соревнованиях.

В воскресенье состоится церемония закрытия Игр, начало — 16:00 мск.

В Играх «Мы вместе. Спорт» принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходят в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.