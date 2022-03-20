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Сегодня, 10:43

Тренер российских лыжников Громова заявила, что Игры паралимпийцев необходимо проводить чаще

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала участие российских паралимпийцев в «Мы вместе. Спорт».

«У наших спортсменов был потенциал всех победить [на Паралимпиаде] в Пекине. Что делать дальше? Мыслей много. Главное, чтобы это все пошло в дело, а не только на словах было. Если будет поддержка, то все будет хорошо. Возможно ли чаще проводить подобные соревнования? Конечно. С приглашением всех желающих, тех же белорусских, армянских, таджикистанских спортсменов», — цитирует Громову ТАСС.

В турнире участвуют спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходят в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

Источник: https://tass.ru/sport/14126153
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