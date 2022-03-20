Тренер российских лыжников Громова заявила, что Игры паралимпийцев необходимо проводить чаще

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала участие российских паралимпийцев в «Мы вместе. Спорт».

«У наших спортсменов был потенциал всех победить [на Паралимпиаде] в Пекине. Что делать дальше? Мыслей много. Главное, чтобы это все пошло в дело, а не только на словах было. Если будет поддержка, то все будет хорошо. Возможно ли чаще проводить подобные соревнования? Конечно. С приглашением всех желающих, тех же белорусских, армянских, таджикистанских спортсменов», — цитирует Громову ТАСС.

В турнире участвуют спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходят в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.