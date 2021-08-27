Российская дзюдоистка Потапова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио

Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в категории до 48 кг. В схватке за третье место она победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь.

Потапова выступает в соревнованиях по дзюдо спорта слепых.

Для сборной России это седьмая бронзовая медаль. Также у команды шесть золотых и пять серебряных наград. Это четвертое место в общем медальном зачете.