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Российская дзюдоистка Потапова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио

10:08

Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в категории до 48 кг. В схватке за третье место она победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь.

Потапова выступает в соревнованиях по дзюдо спорта слепых.

Для сборной России это седьмая бронзовая медаль. Также у команды шесть золотых и пять серебряных наград. Это четвертое место в общем медальном зачете.

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