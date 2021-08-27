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Российская дзюдоистка Степанюк завоевала бронзовую медаль Паралимпиады

12:04

Российская дзюдоистка Алеся Степанюк завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в весе до 52 кг.

36-летняя спортсменка в поединке за бронзу победила японку Юи Фудзивару со счетом 10:0.

Дзюдо.

Женщины до 52 кг

Алеся Степанюк (Россия) — Юи Фудзивара (Япония) — 10:0

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Сергей Разин все материалы автора

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