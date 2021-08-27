Российская дзюдоистка Степанюк завоевала бронзовую медаль Паралимпиады
12:04
Российская дзюдоистка Алеся Степанюк завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в весе до 52 кг.
36-летняя спортсменка в поединке за бронзу победила японку Юи Фудзивару со счетом 10:0.
Дзюдо.
Женщины до 52 кг
Алеся Степанюк (Россия) — Юи Фудзивара (Япония) — 10:0
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