Россиянин Свиридов с мировым рекордом стал победителем Паралимпиады в толкании ядра
05:55
Российский спортсмен Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
31-летний Свиридов показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое достижение на 35 сантиметров. Серебро завоевал Яссин Гениши из Туниса (15,12 м), замкнул тройку призеров немец Себастьян Дитц (14,81 м).
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