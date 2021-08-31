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Россиянин Свиридов с мировым рекордом стал победителем Паралимпиады в толкании ядра

05:55

Российский спортсмен Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

31-летний Свиридов показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое достижение на 35 сантиметров. Серебро завоевал Яссин Гениши из Туниса (15,12 м), замкнул тройку призеров немец Себастьян Дитц (14,81 м).

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Сергей Разин все материалы автора

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