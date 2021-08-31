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Два спортсмена заразились коронавирусом на Паралимпиаде в Токио за последние сутки

06:12
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За последние сутки двое спортсменов, принимающих участие в Паралимпиаде, сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт оргкомитета «Токио-2020».

При этом дин из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом среди участников Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 сентября и завершатся 5 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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