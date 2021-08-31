Два спортсмена заразились коронавирусом на Паралимпиаде в Токио за последние сутки
06:12
За последние сутки двое спортсменов, принимающих участие в Паралимпиаде, сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт оргкомитета «Токио-2020».
При этом дин из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом среди участников Паралимпиады.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 сентября и завершатся 5 сентября.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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