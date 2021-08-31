Два спортсмена заразились коронавирусом на Паралимпиаде в Токио за последние сутки

За последние сутки двое спортсменов, принимающих участие в Паралимпиаде, сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт оргкомитета «Токио-2020».

При этом дин из заразившихся находится на территории Паралимпийской деревни. Всего за последние сутки было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом среди участников Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 сентября и завершатся 5 сентября.