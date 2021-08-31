Россиянин Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в прыжках в длину
05:37
Российский спортсмен Никита Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в прыжках в длину.
22-летний россиянин показал результат 7,34 м. Первым стал кубинец Робиэль Соль Сервантес (7,46 м), который установил новый паралимпийский рекорд. Серебро у американца Родерика Таунсенда (7,43 м).
Соревнования проходили среди спортсменов категорий T46 и Т47 (ампутация верхних конечностей).
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