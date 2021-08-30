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Россиянин Прохоров выиграл золото Паралимпиады в беге на 100 метров

15:10

Россиянин Антон Прохоров стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл забег на 100 м.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 12,15 секунд, что является новым мировым рекордом.

Легкая атлетика.

Мужчины. 100 м

1. Антон Прохоров (Россия)

2. Винисиус Гонсалвеш Родригес (Бразилия)

3. Леон Шаефер (Германия)

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Александр Кравченко все материалы автора

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