Россиянин Кулятин завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 1 500 метров

Российский спортсмен Антон Кулятин завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Второе место занял Руай Жебабли из Туниса, замкнул тройку призеров австралиец Джарид Клиффорд.

Еще один россиянин Федор Рудаков завоевал бронзовую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих.