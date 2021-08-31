Россиянин Кулятин завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 1 500 метров
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Российский спортсмен Антон Кулятин завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения.
Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Второе место занял Руай Жебабли из Туниса, замкнул тройку призеров австралиец Джарид Клиффорд.
Еще один россиянин Федор Рудаков завоевал бронзовую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих.
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