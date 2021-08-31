Российский велогонщик Асташов выиграл второе золото на Паралимпиаде в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Дистанцию 16 км он преодолел за 24 минуты 53,37 секунды.

Второе место занял американец Аарон Кит (24.55,40), третье — немец Михаэль Тойбер (24.58,67).

Спортсмены выступают в классе С1 (с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и тяжелыми неврологическими нарушениями).

Ранее 32-летний Асташов выиграл золото Паралимпиады в Токио на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров.