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Российский велогонщик Асташов выиграл второе золото на Паралимпиаде в Токио

03:30
Михаил Асташов. Фото Getty Images
Михаил Асташов. Фото Getty Images

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Дистанцию 16 км он преодолел за 24 минуты 53,37 секунды.

Второе место занял американец Аарон Кит (24.55,40), третье — немец Михаэль Тойбер (24.58,67).

Спортсмены выступают в классе С1 (с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и тяжелыми неврологическими нарушениями).

Ранее 32-летний Асташов выиграл золото Паралимпиады в Токио на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров.

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