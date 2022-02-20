Путин 21 февраля по видеосвязи пообщается с российским паралимпийцами Играми в Пекине

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, в преддверии старта XIII зимних Паралимпийских игр в Пекине в режиме видеоконференции встретится с членами паралимпийской команды России, сообщает ТАСС.

«Ко встрече подключатся спортсмены, проходящие заключительный этап подготовки на федеральных и региональных тренировочных базах в Республике Алтай, Приморском крае, Новосибирской и Сахалинской областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля..

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Для участия в Играх Паралимпийский комитет России утвердил состав команды из 71 российского спортсмена.