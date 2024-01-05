ПКР планирует провести пять сборов с участием бойцов СВО

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что ПКР увеличит количество мероприятий в 2024 году.

«В этом году мы сконцентрируем свои силы на увеличении количества мероприятий в субъектах Российской Федерации, а также проведем второй этап проекта «Мы вместе. Спорт» — это пять тренировочных сборов с паралимпийскими командами России для 100 ветеранов СВО. Практически с самого начала СВО Паралимпийский комитет России начал работу по физической реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения, и вовлечению их в паралимпийское движение», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее Рожков отмечал, что ПКР начал самостоятельно организовывать соревнования среди ветеранов специальной военной операции.