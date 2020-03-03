Паралимпийский комитет России презентовал обновленный логотип организации

Паралимпийский комитет России утвердил обновленную версию логотипа организации, сообщает сайт ПКР.

— 27 февраля в Ханты-Мансийске на очередной отчетной конференции Паралимпийского комитета России был утвержден обновленный логотип организации, согласованный с МПК, — заявил председатель исполкома ПКР, первый вице-президент ПКР Павел Рожков. — Ребрендинг проведен в связи с новыми требованиями Международного паралимпийского комитета (МПК), принятыми на Генеральной ассамблее МПК 28 октября 2019 года в Бонне. Все национальные паралимпийские комитеты до 31 декабря 2023 года должны провести ребрендинг и изменить логотипы. В соответствии с действующим законодательством, в настоящее время ПКР проводит работу по перерегистрации логотипа, как товарного знака, который официально начнет использоваться после летних Паралимпийских игр в Токио.

В средней части расположен флаг Российской Федерации, вокруг которого надпись: «Паралимпийский комитет России». В нижней части, в соответствии с требованием МПК, — полусферы, окрашенные в яркие красный, синий и зеленый цвета с последовательным расположением каждого. Расположение, цветовая гамма и форма агитосов символизирует объединение спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по всему миру.