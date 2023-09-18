Паралимпийка Галкина заявила об оскорблениях и унижениях со стороны тренера

Российская паралимпийка Елена Галкина рассказала, что ее предыдущий тренер оскорблял и унижал спортсменку во время тренировок.

«Я его (тренера) терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Я терпела около семи лет. Но всегда приходит конец терпению, однажды я поняла, что больше с ним общаться не стоит», — цитирует Галкину РИА «Новости».

Галкина является двукратным призером чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту.