Ольга Голодец: "Российская антидопинговая система является одной из образцовых в мире"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает российскую антидопинговую систему одной из лучших в мире.

- Решение поворотное, потому что сегодня речь идет о том, что признаны заслуги России в борьбе с допингом, - сказала Голодец ТАСС. - Мы должны строго соблюдать свою позицию, которую выработали сами для себя, мы приняли очень серьезное законодательство, провели перестройку всей системы. Сегодня постоянно реализуются программы образования и контроля как за допуском спортсменов, так и за работой врачей, а также за самими атлетами. Эта система выстроена, она обладает очень серьезной надежностью и является одной из образцовых в мире.

На прошлой неделе Международный паралимпийский комитет условно восстановил права Паралимпийского комитета России. Это означает, что теперь российские паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.