Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу российского велогонщика Михаила Асташова в индивидуальной гонке на 3000 метров на Паралимпиаде в Токио.

«Поздравляю Михаила Асташова с золотом Паралимпиады! Нашему спортсмену сегодня не было равных. В квалификации российский велогонщик установил новый мировой рекорд. А в финале Михаил, двукратный призер чемпионата мира и победитель Кубка мира, мастерски обошел на круг опытного и сильного соперника из Канады и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю удачи нашим велогонщикам на Играх в Токио», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. В активе сборной России уже 4 золотые медали.