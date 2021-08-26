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Матыцин — о золоте и мировом рекорде паралимпийца Асташова: «Нет равных»

10:40

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу российского велогонщика Михаила Асташова в индивидуальной гонке на 3000 метров на Паралимпиаде в Токио.

«Поздравляю Михаила Асташова с золотом Паралимпиады! Нашему спортсмену сегодня не было равных. В квалификации российский велогонщик установил новый мировой рекорд. А в финале Михаил, двукратный призер чемпионата мира и победитель Кубка мира, мастерски обошел на круг опытного и сильного соперника из Канады и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю удачи нашим велогонщикам на Играх в Токио», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. В активе сборной России уже 4 золотые медали.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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