Велогонщик Асташов планировал выступить на Паралимпиаде в триатлоне

Российский паралимпиец Михаил Асташов рассказал, что готовился выступить на Паралимпиаде в Токио в триатлоне, а победы в итоге добился в велоспорте на треке — помогла команда и отличное настроение.

Асташов стал паралимпийским чемпионом в велоспорте на треке в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В квалификации он установил новый мировой рекорд в данной дисциплине, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. На Играх в Токио россиянин также планирует принять участие в гонке на 1000 метров в велоспорте на шоссе, а также в эстафете.

«Первая в жизни Паралимпиада, первый старт по треку и первая победа, — цитирует ТАСС Асташова. — Я изначально к триатлону готовился, но результаты в велоспорте стали быстрыми, появилась новая возможность. Да мне даже просто попробовать хотелось, поэтому настроение было что надо, и надежды на медаль тоже были».

«Что помогло? Конечно, вся команда помогала, тренеры — все их установки выполнял, вот их результат», — рассказал чемпион Паралимпиады.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге, чтобы попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах.