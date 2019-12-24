Исполком Паралимпийского комитета России поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА

На заседании Исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) были рассмотрены рекомендации Наблюдательного совета РУСАДА от 19 декабря 2019 года, сообщает официальный сайт ПКР.

— Паралимпийский комитет России принял следующие решения:

1. Согласиться с Рекомендациями Наблюдательного совета РАА «РУСАДА» от 19 декабря 2019 года о несогласии с решением Исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года, которым была поддержана рекомендация Комитета ВАДА по соответствию (CRC) о признании РУСАДА несоответствующим Кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА.

2. Поручить Президенту Паралимпийского комитета России Владимиру Петровичу Лукину принять участие в заседании учредителей РУСАДА, которое пройдет 24 декабря 2019 года в Олимпийском комитете России и проинформировать внеочередное Общее собрание учредителей РУСАДА о позиции Исполкома ПКР.

3. Об итогах внеочередного Общего Собрания учредителей РУСАДА проинформировать членов Исполкома ПКР.

4. В связи с тем, что решение Исполкома ВАДА от 09 декабря 2019 года напрямую затрагивает права и интересы Паралимпийского комитета России и его представителей, вступить в спор между ВАДА и РАА «РУСАДА» в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в порядке и в сроки, предусмотренные Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом ВАДА по соответствию подписавших Кодекс сторон. В первом квартале 2020 года Исполкому ПКР обсудить предложения по юридической фирме, имеющей положительный судебный опыт в области международного спортивного права, для представления интересов ПКР в судебном спортивном арбитражном процессе в КАС.