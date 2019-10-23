40-летняя победительница Паралимпийских Игр-2012 ушла из жизни в результате эвтаназии
09:06
Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках (класс T52) бельгийка Марике Верворт ушла из жизни на 41-м году жизни, воспользовавшись эвтаназией, сообщает ВВС.
Спортсменка страдала прогрессирующим заболеванием мышц — оно вызывало у нее постоянную боль, судороги, паралич ног, почти не позволяющие ей спать. В 2008 году Верворт подписала документы, позволяющие сделать ей эвтаназию.
Помимо золота и серебра Паралимпийских игр в Лондоне-2012, на ее счету также серебро и бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.
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