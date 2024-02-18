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18 февраля, 17:34

Команда Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В России завершилась зимняя Спартакиада 2024.

Соревнования проходили с 8 по 18 февраля в пяти регионах России (Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край). 2500 спортсменов разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.

Победителем медального зачета стала команда Москвы. Ее представители завоевали 18 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей. Второе место в общем зачете заняла команда Санкт-Петербурга (14+7+14). Третье — команда Московской области (12+11+11).

Всероссийская Спартакиада 2024
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