Команда Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады 2024

В России завершилась зимняя Спартакиада 2024.

Соревнования проходили с 8 по 18 февраля в пяти регионах России (Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край). 2500 спортсменов разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.

Победителем медального зачета стала команда Москвы. Ее представители завоевали 18 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей. Второе место в общем зачете заняла команда Санкт-Петербурга (14+7+14). Третье — команда Московской области (12+11+11).