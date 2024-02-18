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Фигурное катание на Спартакиаде: смотреть произвольную программу женщин

Женщины выступят с произвольными программами на Спартакиаде 18 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших завершится в воскресенье, 18 февраля. Третий соревновательный день завершат женщины, которые на «Арене Металлург» в Магнитогорске представят свои произвольные программы. Начало — 13:15 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала, а также в прямом эфире телеканала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует Аделия Петросян — она набрала 86,29 балла за свое выступление. На втором месте идет Анна Фролова (76,55), тройку замыкает Ксения Синицына (75,75).

Порядок выхода на лед женщин в произвольной программе:

Первая разминка

1. Ксения Гущина

2. Людмила Фурсова

3. София Захарова

4. Елизавета Куликова

5. Мария Агаева

Вторая разминка

6. Дарья Садкова

7. Вероника Яметова

8. Алина Горбачева

9. Ксения Синицына

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Аделия Петросян
Анна Фролова
Ксения Синицына
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