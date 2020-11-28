В России утверждена стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года

Правительство РФ приняло и утвердило стратегию развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года, говорится в тексте распоряжения, которое опубликовано на официальном сайте кабмина.

Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе — развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество.

Новая стратегия придет на смену действующей, которая была утверждена в 2009 году.