Свищев: «Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам соревноваться с россиянами.

«К сожалению, это решение принято против своих же спортсменов. Они наказывают не россиян или белорусов, а украинцев. Ребята всю жизнь готовились к соревнованиям. Сейчас россиян и белорусов начинают допускать в нейтральном статусе, а украинцы будут бойкотировать чемпионаты миры и Европы. Ну и кого они накажут? Своих же спортсменов. Украинцы готовились к соревнованиям, ждали их. Они живут этим. Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов», — цитирует Свищева «Газета.Ru».

В пятницу, 14 апреля, стало известно о том, что Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.