Станислав Поздняков: «Антидопинговое просвещение молодых атлетов способствует развитию здоровой и чистой спортивной среды»

Президент Олимпийского комитета России выступил Станислав Поздняков с докладом на генеральной ассамблее АНОК в Дохе. Он подробно рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемой им комиссии АНОК по образованию и культуре.

Приоритетными задачами этой структуры глава ОКР назвал интеграцию Олимпийского образования в учебные программы, борьбу с допингом и создание сильной антидопинговой культуры в спорте, а также образование спортсменов и их социальную адаптацию после завершения профессиональной спортивной карьеры, информирует пресс-служба ОКР.

В качестве примера такой работы Поздняков привел состоявшийся дважды в Москве международный форум юных олимпийцев, организованный ОКР при поддержке Олимпийской солидарности МОК и всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В нынешнем году в форуме приняли участие 16 национальных олимпийских комитетов. Мероприятие посетили генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли и менеджер отдела по продвижению олимпийских ценностей МОК НилсХолмегаард.

— В большинстве стран есть антидопинговые агентства, но мы убеждены, что национальные олимпийские комитеты также должны прилагать максимум усилий для укрепления культуры нетерпимости к допингу среди спортсменов, особенно юного возраста. Одним из путей продвижения идеи нулевой терпимости к допингу являются семинары и специализированные форумы, где спортсменам объясняют важность чистого спорта и антидопинга. Я твердо верю, что антидопинговое просвещение молодых атлетов в значительной степени способствует развитию здоровой и чистой спортивной среды, — подчеркнул президент ОКР.

Комиссия по образованию и культуре АНОК в ближайшее время займется разработкой концепции для НОК по проведению образовательных антидопинговых мероприятий, а также даст ссылки на обучающие материалы ВАДА и подготовит информацию о различных образовательных методиках для их регулярного использования национальными олимпийскими комитетами, добавляет пресс-служба ОКР.

Кроме того, Поздняков рассказал о проектах, призванных помочь спортсменам, завершившим карьеру, найти свое место в обществе.

— В настоящий момент АНОК выбирает стипендиатов для двух программ по спортивному менеджменту, которые реализуют Российский международный олимпийский университет в Сочи и университет в Сеуле. Мы проанализировали информацию о стипендиатах и обнаружили, что лишь несколько из них являются бывшими спортсменами. В связи с этим предлагаем увеличить число университетов, которые бывыделяли АНОК стипендии и применяли бы более простые критерии отбора для бывших спортсменов, чтобы повысить их шансы на получение стипендии. Более того, мы считаем, что нужно поощрять НОК с тем, чтобы они выдвигали большее число кандидатов со спортивным прошлым на получение стипендий АНОК.

Отметим, что в работе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе принимает участие президент МОК Томас Бах.