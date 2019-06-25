Путин примет участие в церемонии закрытия Европейских игр

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр в Минске, сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Лидеры стран пообщались по телефону. В ходе беседы Лукашенко пригласил Путина на церемонию – президент РФ согласился.

Более 4000 спортсменов из 50 стран Европы принимают участие в Европейских играх.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.