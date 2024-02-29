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29 февраля, 13:11

Путин поручил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию поручил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах.

«Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Также президент отметил, что условия для занятий спортом должны быть созданы в вузах, колледжах, в школах и дошкольных учреждениях.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на первом заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту отметил, что в стране есть проблема с нехваткой хоккейных дворцов. Также он рассказал о планах по развитию хоккея в стране.

Источник: РИА Новости
Владимир Путин
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