Путин направил приветствие участникам и организаторам турнира «Московские звезды ушу»

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям девятого международного турнира «Московские звезды ушу».

«Отмечу, что в России всегда был высок интерес к этому древнему зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере», — приводит ТАСС слова Путина со ссылкой на сайт Кремля.

Президент добавил, что Московский дворец ушу встречает сильнейших спортсменов из разных регионов страны и многих зарубежных государств. Глава государства также пожелал участникам и гостям успехов и самых добрых впечатлений.

Международные соревнования «Московские звезды ушу-2024» проходят в Москве с 28 февраля по 5 марта в Московском дворце ушу. Турнир проводится ежегодно.