Остальные
Новости
Главная
Остальные

29 февраля, 11:13

Путин направил приветствие участникам и организаторам турнира «Московские звезды ушу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям девятого международного турнира «Московские звезды ушу».

«Отмечу, что в России всегда был высок интерес к этому древнему зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере», — приводит ТАСС слова Путина со ссылкой на сайт Кремля.

Президент добавил, что Московский дворец ушу встречает сильнейших спортсменов из разных регионов страны и многих зарубежных государств. Глава государства также пожелал участникам и гостям успехов и самых добрых впечатлений.

Международные соревнования «Московские звезды ушу-2024» проходят в Москве с 28 февраля по 5 марта в Московском дворце ушу. Турнир проводится ежегодно.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Читайте также
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вакансия: Мы ищем редактора соцсетей. Усиль наш SMM-отдел, как Мбаппе «Реал»

Путин поручил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах
Новости
RSS RSS
Все новости