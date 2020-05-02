Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
16:29
Президент РФ Владимир Путин 9 мая может возложить цветы к Вечному огню и выступить с обращением к россиянам, информирует ТАСС.
«Мы ожидаем, что 9 мая он возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, что в этом году парад Победы 9 мая был перенесен из-за пандемии коронавируса.
По данным Роспотребназдора на 2 мая, в России подтверждено 124 054 случая заражения, выздоровело 15 013 человек, умерло — 1 222.
Дополнительная информация: