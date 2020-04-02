Минспорт РФ сделал заявление по ситуации с коронавирусом на базе в Новогорске

Министерство спорта Российской Федерации сделало заявление по ситуации с тренировочной базой в Новогорске, где были зафиксированы заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболели гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

— В ответ на обращения ряда спортивных федераций, включая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Министерством спорта прорабатывался вопрос о переводе Учебно-тренировочного центра «Новогорск» в закрытый режим работы при условии строгого соблюдения специальных мер по предупреждению распространения коронавируса, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — В рамках подготовки перевода УТЦ «Новогорск» на особый режим работы было организовано индивидуальное изолированное проживание всех находящихся на спортивной базе спортсменов и тренеров.

Все находившиеся в УТЦ и вновь прибывшие спортсмены прошли тестирование на коронавирус COVID-19. Анализы одного из спортсменов и одного тренера дали предварительный положительный результат, после чего спортсмен был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции.

В настоящий момент в УТЦ «Новогорск» прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дизенфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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