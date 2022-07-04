Матыцин рассказал, в каких городах пройдет спартакиада

Министр спорта России Олег Матыцин назвал на заседании организационного комитета по подготовке и проведению спартакиады города, в которых пройдут соревнования.

«На сегодняшний день наибольшее количество спортивных соревнований будет проводиться в Москве — 18 видов спорта, — цитирует ТАСС Матыцина. — В Республике Татарстан — 12 видов, в Московской области — шесть, в Санкт-Петербурге — три, в Краснодарском крае, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике и Камчатском крае — по одному».

Спартакиада пройдет с 20 по 29 августа. Первая спартакиада прошла в 1956 году. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние — за два года до Олимпийских игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и 7 зимних спартакиад. Последний раз соревнования прохолили с марта по сентябрь 1991 года.