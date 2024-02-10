Лыжные гонки на Спартакиаде: смотреть трансляцию скиатлона у мужчин 10 февраля

Мужской скиатлон в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших пройдет в субботу, 10 февраля. Соревнования пройдут в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Прямая трансляция соревнований состоится в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» и канала «Матч Арена». Начало соревнований — 11:10 по московскому времени.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. 10 февраля 2024

11.10. Лыжные гонки: мужчины, скиатлон (10 км + 10 км). Тюмень

В скиатлоне выступят Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация