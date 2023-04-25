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Сегодня, 18:37

Губерниев заявил, что у Слуцкий слабо работает в качестве интервьюера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением об успехах тренера Леонида Слуцкого в качестве ведущего шоу на YouTube.

«Леонид Слуцкий начал вести программу «Коммент.Тренер». Как могу оценить его в качестве интервьюера? Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется. Просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол. Леонид Викторович человек очень талантливый в качестве шоумена, стендапера, участника КВН. Периодически делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» стал ведущим формата «Коммент.Тренер», в котором он берет интервью у топ-тренеров РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-sluckom-v-kachestve-intervyuera-on-prosto-slabo-rabotaet-246089/
Футбол
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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